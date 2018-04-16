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Європейські компанії
зацікавились новим маршрутом...

Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:01

Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...

Пропонуємо до обговорення:
“Укртрансгаз” планує у 2020 році після закінчення транзитного контракту з “Газпромом”.

Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:02

Нуда как раз турецкий поток к тому времени заработает.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:14

Ох уж эти "европейские" патрнёры
Всё IMHO
Вкладчик1234
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