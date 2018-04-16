“Укртрансгаз” планує у 2020 році після закінчення транзитного контракту з “Газпромом”.
Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:01
Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...
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Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
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