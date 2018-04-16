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Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:01
Пропонуємо до обговорення:
“Укртрансгаз” планує у 2020 році після закінчення транзитного контракту з “Газпромом”.
Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:02
Нуда как раз турецкий поток к тому времени заработает.
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:14
Ох уж эти "европейские" патрнёры
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08
vitali_kalinin написав:
Нуда как раз турецкий поток к тому времени заработает.
К этому времени своя добыча будет. Это создание конкуренции с целью сбивания цены.
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myshapiton
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