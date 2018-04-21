“Укртрансгаз” планує у 2020 році після закінчення транзитного контракту з “Газпромом”.
Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:01
Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:04
myshapiton
К тому времени:
- будет значительно меньше населения, ибо темпы трудоустройства за бугром зашкаливают. А еще смертность вряд ли с медреформой упадет
- газ к тому времени заметно подорожает, а с учетом неминуемой после выборов девальвации его цена станет неподъемной
- субсидий станет сильно меньше
- гибель промышленности станет еще более очевидной. Кушаем попкорн и смотрим на Криворожсталь
- оставшаяся голь будет топить дровами, собранными в парках
При таком (очень вероятном, к слову) раскладе да, своей добычи хватит
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:12
Теперь становится всё на свои места.Прнятно,почему европейцы так верещали и радовались поднятию цены на газ в Украине.Чем дороже газ,тем выше прибыль трейдеров.А дешевый украинский газ будет с ними конкурировать.Только прибыль любой ценой,даже за счёт нищего населения,ничего личного.Такие же барыги,как и наши.
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