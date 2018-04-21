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Європейські компанії
зацікавились новим маршрутом...

Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:01

Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...

Пропонуємо до обговорення:
“Укртрансгаз” планує у 2020 році після закінчення транзитного контракту з “Газпромом”.

Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:02

Нуда как раз турецкий поток к тому времени заработает.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:14

Ох уж эти "европейские" патрнёры
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08

  vitali_kalinin написав:Нуда как раз турецкий поток к тому времени заработает.

К этому времени своя добыча будет. Это создание конкуренции с целью сбивания цены.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:04

myshapiton

К тому времени:

- будет значительно меньше населения, ибо темпы трудоустройства за бугром зашкаливают. А еще смертность вряд ли с медреформой упадет

- газ к тому времени заметно подорожает, а с учетом неминуемой после выборов девальвации его цена станет неподъемной

- субсидий станет сильно меньше

- гибель промышленности станет еще более очевидной. Кушаем попкорн и смотрим на Криворожсталь

- оставшаяся голь будет топить дровами, собранными в парках

При таком (очень вероятном, к слову) раскладе да, своей добычи хватит
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:12

Теперь становится всё на свои места.Прнятно,почему европейцы так верещали и радовались поднятию цены на газ в Украине.Чем дороже газ,тем выше прибыль трейдеров.А дешевый украинский газ будет с ними конкурировать.Только прибыль любой ценой,даже за счёт нищего населения,ничего личного.Такие же барыги,как и наши.
Scotch
 
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