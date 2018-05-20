“Укртрансгаз” планує у 2020 році після закінчення транзитного контракту з “Газпромом”.
Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:01
Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європейські компанії зацікавились новим маршрутом поставки газу до України.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:04
myshapiton
К тому времени:
- будет значительно меньше населения, ибо темпы трудоустройства за бугром зашкаливают. А еще смертность вряд ли с медреформой упадет
- газ к тому времени заметно подорожает, а с учетом неминуемой после выборов девальвации его цена станет неподъемной
- субсидий станет сильно меньше
- гибель промышленности станет еще более очевидной. Кушаем попкорн и смотрим на Криворожсталь
- оставшаяся голь будет топить дровами, собранными в парках
При таком (очень вероятном, к слову) раскладе да, своей добычи хватит
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:12
Теперь становится всё на свои места.Прнятно,почему европейцы так верещали и радовались поднятию цены на газ в Украине.Чем дороже газ,тем выше прибыль трейдеров.А дешевый украинский газ будет с ними конкурировать.Только прибыль любой ценой,даже за счёт нищего населения,ничего личного.Такие же барыги,как и наши.
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:34
Что-то мне это напоминает.... Ааааа! "Хохлы замернут", "В Украине уже дефолт", "Украина стала аграрной страной" и пр. сказки для малограмотных.
В Украине и так 70% газа своего и никакой высосанной из пальца проблемы довести до 100% к 2020 (2021 максимум!) году нет. Просто это та отрасль, где проекты длятся годами - от разведки новых месторождений, до производства и ввода в эксплуатацию оборудования.
Криворожсталь уже решилась проблема путем поднятия зарплат. Ты успел съесть попкорн?
Кстати, завод строится и модернизируется. Там были построены ДВЕ НОВЫЕ КОКСОВЫЕ БАТАРЕИ. Конечно, этого не показывают по ТВ, но пишут на этом сайте, ведь пропаганда у нас не так хорошо работает (на радость зрадофилам), чем в РФ. Читай:
Да и без чтения промышленность показала рост в этом году. Правда, чтобы это узнать нужно читать, а это некоторой категории населения сложно.
Додано: Сер 30 тра, 2018 15:50
Тупенькое ты не поняло.
Проект по транспортировке из Румынии в Украину.
Какая такая своя добыча?
Румынская добыча тебе своя?
Тогда это многое объясняет.
Ида Румыния планирует нарастить собственную добычу и за счет этого стать экспортером газа. Получится ли у них это большой вопрос.
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