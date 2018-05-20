Європейські компанії зацікавились новим маршрутом...

Додано: Сер 30 тра, 2018 14:34

max_us_ua написав: myshapiton

К тому времени:

- будет значительно меньше населения, ибо темпы трудоустройства за бугром зашкаливают. А еще смертность вряд ли с медреформой упадет

- газ к тому времени заметно подорожает, а с учетом неминуемой после выборов девальвации его цена станет неподъемной

- субсидий станет сильно меньше

- гибель промышленности станет еще более очевидной. Кушаем попкорн и смотрим на Криворожсталь

- оставшаяся голь будет топить дровами, собранными в парках

При таком (очень вероятном, к слову) раскладе да, своей добычи хватит К тому времени:- будет значительно меньше населения, ибо темпы трудоустройства за бугром зашкаливают. А еще смертность вряд ли с медреформой упадет- газ к тому времени заметно подорожает, а с учетом неминуемой после выборов девальвации его цена станет неподъемной- субсидий станет сильно меньше- гибель промышленности станет еще более очевидной. Кушаем попкорн и смотрим на Криворожсталь- оставшаяся голь будет топить дровами, собранными в паркахПри таком (очень вероятном, к слову) раскладе да, своей добычи хватит

Что-то мне это напоминает.... Ааааа! "Хохлы замернут", "В Украине уже дефолт", "Украина стала аграрной страной" и пр. сказки для малограмотных.В Украине и так 70% газа своего и никакой высосанной из пальца проблемы довести до 100% к 2020 (2021 максимум!) году нет. Просто это та отрасль, где проекты длятся годами - от разведки новых месторождений, до производства и ввода в эксплуатацию оборудования.Криворожсталь уже решилась проблема путем поднятия зарплат. Ты успел съесть попкорн?Кстати, завод строится и модернизируется. Там были построены ДВЕ НОВЫЕ КОКСОВЫЕ БАТАРЕИ. Конечно, этого не показывают по ТВ, но пишут на этом сайте, ведь пропаганда у нас не так хорошо работает (на радость зрадофилам), чем в РФ. Читай:Да и без чтения промышленность показала рост в этом году. Правда, чтобы это узнать нужно читать, а это некоторой категории населения сложно.