Слід також пам'ятати про те, що українські водійські права також дійсні не по всьому світу.
Дивися повний текст У МВС повідомили перелік необхідних документів для виїзду на авто за кордон (інфографіка).
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:42
У МВС повідомили перелік необхідних документів для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС повідомили перелік необхідних документів для виїзду на авто за кордон (інфографіка).
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:23
sena_2008atp
немного не по теме: ламинированные права в прокатных конторах тоже без проблем принимают
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