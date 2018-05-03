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У МВС повідомили перелік
необхідних документів для...

У МВС повідомили перелік необхідних документів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:42

У МВС повідомили перелік необхідних документів для...

Пропонуємо до обговорення:
Слід також пам'ятати про те, що українські водійські права також дійсні не по всьому світу.

Дивися повний текст У МВС повідомили перелік необхідних документів для виїзду на авто за кордон (інфографіка).
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немного не по теме: ламинированные права в прокатных конторах тоже без проблем принимают
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