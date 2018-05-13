Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Дивися повний текст Гройсман повідомив, хто має вирішити проблеми обленерго.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:26
Гройсман повідомив, хто має вирішити проблеми обленерго
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман повідомив, хто має вирішити проблеми обленерго.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:26
Ах ты ж тварь! Т.е. зависший НДС не видать ещё лет 5?! Искусственно банкротите перед приватизацией Запорожьеоблэнерго, а страдают потребители?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:03
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:21
Спасибо гросмэну, что "повідомив".
А то никто бы не разобрался.
"Повідомляйте" исчо!
Всё IMHO
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