RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман повідомив, хто має
вирішити проблеми обленерго

Гройсман повідомив, хто має вирішити проблеми обленерго
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:26

Гройсман повідомив, хто має вирішити проблеми обленерго

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, хто має вирішити проблеми обленерго.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82001
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:26

Ах ты ж тварь! Т.е. зависший НДС не видать ещё лет 5?! Искусственно банкротите перед приватизацией Запорожьеоблэнерго, а страдают потребители?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 12.12.11
Подякував: 723 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:03

  Contortum написав:Ах ты ж тварь! Т.е. зависший НДС не видать ещё лет 5?! Искусственно банкротите перед приватизацией Запорожьеоблэнерго, а страдают потребители?!

А що ви хотіли від базарного бариги?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:21

Спасибо гросмэну, что "повідомив".
А то никто бы не разобрался.
"Повідомляйте" исчо!
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5499
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3593 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні 1 ... 16, 17, 18
R2 » Сер 16 тра, 2018 12:59
172 8647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 16:28
Faceless
Гройсман назвав термін введення в експлуатацію...
R2 » Вів 15 тра, 2018 14:47
2 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 07:53
vbankov
Луценко повідомив, скільки корупціонерів отримали вироки... 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 07:10
11 504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:07
-Segey-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.