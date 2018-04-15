Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють перерахувати виплати наступного року.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:21
Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють перерахувати виплати наступного року.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:27
Сначало купол для Рады за 7 млн., да Toyota для себя любимых за 14 млн. а потом для 3 млн.найдется копейка..а там через год уже и не 3 млн их будет
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