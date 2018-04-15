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Українцям з великим стажем і
низькими пенсіями обіцяють...

Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:21

Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст Українцям з великим стажем і низькими пенсіями обіцяють перерахувати виплати наступного року.
R2
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А почему не через 3 года?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:27

Сначало купол для Рады за 7 млн., да Toyota для себя любимых за 14 млн. а потом для 3 млн.найдется копейка..а там через год уже и не 3 млн их будет
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В следующей жизни)))
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Слабенькое какое-то обещание
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