Про це заявив головний енергетик підприємства Олександр Іванов.
Дивися повний текст На "ArcelorMittal Кривий Ріг" попередили про можливі вибухи.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:21
На "ArcelorMittal Кривий Ріг" попередили про можливі вибухи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На "ArcelorMittal Кривий Ріг" попередили про можливі вибухи.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:34
Да то пугают забастовщиков. Никаких взрывов не будет. А теми, кто говорит о возможности взрыва, уже должно заниматься СБУ.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:48
Мы про взрывы про пожары сочинили ноту ТАСС но тут примчались санитары и зафиксировали нас. А если серьёзно то воздух реально чистый стал, не поверите надышаться не могу.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:17
Зачем Украине такие производства? Это ж не какая-то страна третьего мира, а IT и стартап-нация!
Тут нужны гиперлупы, космодромы (или накрайняк аэропорты), и вотэтовотвсё
Всё IMHO
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:04
Если остановить гиперлуп то тоже будет взрыв. Взрывы на космодромах. Выхода нет - взрывы повсюду.
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