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На "ArcelorMittal Кривий Ріг"
попередили про можливі вибухи

На "ArcelorMittal Кривий Ріг" попередили про можливі вибухи
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:21

На "ArcelorMittal Кривий Ріг" попередили про можливі вибухи

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний енергетик підприємства Олександр Іванов.

Дивися повний текст На "ArcelorMittal Кривий Ріг" попередили про можливі вибухи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:22

докерувались?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:34

Да то пугают забастовщиков. Никаких взрывов не будет. А теми, кто говорит о возможности взрыва, уже должно заниматься СБУ.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:48

Мы про взрывы про пожары сочинили ноту ТАСС но тут примчались санитары и зафиксировали нас. А если серьёзно то воздух реально чистый стал, не поверите надышаться не могу.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:17

Зачем Украине такие производства? Это ж не какая-то страна третьего мира, а IT и стартап-нация!
Тут нужны гиперлупы, космодромы (или накрайняк аэропорты), и вотэтовотвсё :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:04

Если остановить гиперлуп то тоже будет взрыв. Взрывы на космодромах. Выхода нет - взрывы повсюду.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:53

  Вкладчик1234 написав:Зачем Украине такие производства? Это ж не какая-то страна третьего мира, а IT и стартап-нация!
Тут нужны гиперлупы, космодромы (или накрайняк аэропорты), и вотэтовотвсё :-)


Омелян?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:26

Походу рыжик старается, конкурентов выдавливает.
Ratatui
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