Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:34

Да то пугают забастовщиков. Никаких взрывов не будет. А теми, кто говорит о возможности взрыва, уже должно заниматься СБУ.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!