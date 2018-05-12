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Маск назвав ціну поїздки по
побудованому The Boring...

Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:36

Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть "Ведомости".

Дивися повний текст Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring Company тунелю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:36

1 долл??.. шо за трындеж!... в ссср-ии проезд на метро стоил 15коп.. и где теперь этот ссср?..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:43

  maestro71 написав:1 долл??.. шо за трындеж!... в ссср-ии проезд на метро стоил 15коп.. и где теперь этот ссср?..

стоит проверять факты: в СССР поездка в метро стоила 5 коп.
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Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:51

  maestro71 написав:1 долл??.. шо за трындеж!... в ссср-ии проезд на метро стоил 15коп.. и где теперь этот ссср?..

Маск расказывает чушь о стоимости, объемах и сроках реализации? Да не может быть! Он так никогда не делает.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:48

vitali_kalinin

Это демаркетинг. Чтобы не перегружали заказами на Теслы его заводы - они ведь с потоком заказов давно не справляются))).

П. С. К слову, надо у Омеляна спросить - при такой стоимости Хайперлупа он все равно в нем заинтересован? А то ведь не получится накосить бабла, как на ржавых вагонах для скота "Укрзализныци". Хотя я не подумал - где в США доллар, там у нас сто
max_us_ua
 
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