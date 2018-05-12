Про це пишуть "Ведомости".
Дивися повний текст Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring Company тунелю.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:36
Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск назвав ціну поїздки по побудованому The Boring Company тунелю.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:36
1 долл??.. шо за трындеж!... в ссср-ии проезд на метро стоил 15коп.. и где теперь этот ссср?..
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:43
стоит проверять факты: в СССР поездка в метро стоила 5 коп.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:51
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:48
vitali_kalinin
Это демаркетинг. Чтобы не перегружали заказами на Теслы его заводы - они ведь с потоком заказов давно не справляются))).
П. С. К слову, надо у Омеляна спросить - при такой стоимости Хайперлупа он все равно в нем заинтересован? А то ведь не получится накосить бабла, как на ржавых вагонах для скота "Укрзализныци". Хотя я не подумал - где в США доллар, там у нас сто
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:35
Это лучше, чем постоянно латать раздолбанные дороги! Хорошо, что мы часть свободного мира и сможем пользоваться передовыми технологиями.
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:34
в Киеве 20 лет не могут начать строить 4-ю линию метро, а вы о передовых технологиях?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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