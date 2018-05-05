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Кабмін залучить 75 мільйонів
євро для підвищення безпеки...

Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:00

Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки...

Пропонуємо до обговорення:
Текст відповідного розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:00

Это аналогично ямочному ремонту дорог.Украл и всегда можно объяснить куда ушли денежки.Безопасностью на дорогах в Украине никто и никогда не занимался потому,что не знают как,потому,что нет специалистов.Все портфели распределяются по политическим принципам прлфессионалов НЕТ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:04

Выпишут себе "оздоровительные" и "отпускные"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:13

В Одессе уже лет пять как разметка отсутствует как таковая, если и что то намажут то видимо побелку так как стирается на следующий день,раньше пластиком рисовали на десяток лет хватало, теперь побелкой и то кое где позорище, причем денег списали как на нанесение пластика и ещё небось на всю область
acidw1
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:33

так а на что конкретно пойдут эти деньги?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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