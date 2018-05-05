Текст відповідного розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.
Дивися повний текст Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки на дорогах.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:00
Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки на дорогах.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:00
Это аналогично ямочному ремонту дорог.Украл и всегда можно объяснить куда ушли денежки.Безопасностью на дорогах в Украине никто и никогда не занимался потому,что не знают как,потому,что нет специалистов.Все портфели распределяются по политическим принципам прлфессионалов НЕТ.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:13
В Одессе уже лет пять как разметка отсутствует как таковая, если и что то намажут то видимо побелку так как стирается на следующий день,раньше пластиком рисовали на десяток лет хватало, теперь побелкой и то кое где позорище, причем денег списали как на нанесение пластика и ещё небось на всю область
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:33
так а на что конкретно пойдут эти деньги?
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