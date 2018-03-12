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Україна і Туреччина
реалізують проект...

Україна і Туреччина реалізують проект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:21

Україна і Туреччина реалізують проект...

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення було прийнято під час міжнародного аерокосмічного салону Eurasia-2018, повідомляє сайт "Укроборонпрому".

Дивися повний текст Україна і Туреччина реалізують проект військово-транспортного літака.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:21

Просто нет слов. Кашмар.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:23

Как только ликвидируют и распилят "Антонов" - так сразу и "реализуют проект"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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