Це рішення було прийнято під час міжнародного аерокосмічного салону Eurasia-2018, повідомляє сайт "Укроборонпрому".
Дивися повний текст Україна і Туреччина реалізують проект військово-транспортного літака.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:21
Україна і Туреччина реалізують проект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Туреччина реалізують проект військово-транспортного літака.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:23
Как только ликвидируют и распилят "Антонов" - так сразу и "реализуют проект"
Всё IMHO
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