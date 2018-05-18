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Україна використає Керченський
міст для зміцнення...

Україна використає Керченський міст для зміцнення...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59

Україна використає Керченський міст для зміцнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії з нагоди 74-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

Дивися повний текст Україна використає Керченський міст для зміцнення зв’язків з Кубанню, - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00

Интересный поворот)))
Это как если бы Сталин во время второй мировой заявил, что крематории будет использовать для отопления домов
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:36

Так помогал бы строить! :mrgreen:
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:38

  cccp30000 написав:Так помогал бы строить! :mrgreen:

Так он и помогал (его компании)

Аккумуляторы для работающей на строительстве моста техники поставляет украинский завод «Энергоавтоматика», принадлежащий Петру Алексеевичу Порошенко.

Впрочем, сенсацией это не назовешь, отмечается в статье. Еще год назад в украинской прессе стали появляться материалы о том, что строители Керченского моста используют технику, частично оборудованную украинскими запчастями. К примеру, самосвалы работают на аккумуляторах «ИСТА», которые выпускаются на заводе, принадлежащем Петру Порошенко. Как рассказал Дмитрий Пигулко, работавший на стройке водителем с октября 2016 года и вернувшийся недавно на родину в Чернигов, «я был очень удивлён, когда увидел под капотом самосвала, на котором я работал, украинский аккумулятор. Сначала взяла гордость, но потом начал понимать, что неправильно продавать вообще что-либо стране, которая отобрала у нас землю и которая ведёт с нами войну
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 06:26

Перестаньте ему уже наливать.
tigr-uu
 
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Уже "делит шкуру не убитого медведя"
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:42

Краще б мовчав,чим таке молоть.
sena_2008atp
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