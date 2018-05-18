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Україна використає Керченський міст для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії з нагоди 74-ї річниці депортації кримськотатарського народу.
Дивися повний текст Україна використає Керченський міст для зміцнення зв’язків з Кубанню, - Порошенко
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00
Интересный поворот)))
Это как если бы Сталин во время второй мировой заявил, что крематории будет использовать для отопления домов
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antey1969
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:36
Так помогал бы строить!
имхо
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cccp30000
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:38
cccp30000 написав:
Так помогал бы строить!
Так он и помогал (его компании)
Аккумуляторы для работающей на строительстве моста техники поставляет украинский завод «Энергоавтоматика», принадлежащий Петру Алексеевичу Порошенко.
Впрочем, сенсацией это не назовешь, отмечается в статье. Еще год назад в украинской прессе стали появляться материалы о том, что строители Керченского моста используют технику, частично оборудованную украинскими запчастями. К примеру, самосвалы работают на аккумуляторах «ИСТА», которые выпускаются на заводе, принадлежащем Петру Порошенко. Как рассказал Дмитрий Пигулко, работавший на стройке водителем с октября 2016 года и вернувшийся недавно на родину в Чернигов, «я был очень удивлён, когда увидел под капотом самосвала, на котором я работал, украинский аккумулятор. Сначала взяла гордость, но потом начал понимать, что неправильно продавать вообще что-либо стране, которая отобрала у нас землю и которая ведёт с нами войну
Всё IMHO
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Додано: Суб 19 тра, 2018 06:26
Перестаньте ему уже наливать.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:31
Уже "делит шкуру не убитого медведя"
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:42
Краще б мовчав,чим таке молоть.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 08:24
antey1969 написав:
Интересный поворот)))
Это как если бы Сталин во время второй мировой заявил, что крематории будет использовать для отопления домов
Так Йося фактически воссоединил украинские земли,представьте на секундочку что не было пакта Молотова-Рибентропа и война СССР с Германией началась на той границе что была в 1939г.... где бы тогда пролягал кордон после разгрома фашистов коалицией в 1945г.?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Суб 19 тра, 2018 09:22
Ну вот - мост уже полезный и нужный.
К чему тогда было министерствам и ведомствам Украины заявлять о недопустимости и вредности его строительства?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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