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Україна використає Керченський міст для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії з нагоди 74-ї річниці депортації кримськотатарського народу.
Дивися повний текст Україна використає Керченський міст для зміцнення зв’язків з Кубанню, - Порошенко
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R2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:00
Интересный поворот)))
Это как если бы Сталин во время второй мировой заявил, что крематории будет использовать для отопления домов
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antey1969
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:36
Так помогал бы строить!
имхо
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cccp30000
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:38
cccp30000 написав:
Так помогал бы строить!
Так он и помогал (его компании)
Аккумуляторы для работающей на строительстве моста техники поставляет украинский завод «Энергоавтоматика», принадлежащий Петру Алексеевичу Порошенко.
Впрочем, сенсацией это не назовешь, отмечается в статье. Еще год назад в украинской прессе стали появляться материалы о том, что строители Керченского моста используют технику, частично оборудованную украинскими запчастями. К примеру, самосвалы работают на аккумуляторах «ИСТА», которые выпускаются на заводе, принадлежащем Петру Порошенко. Как рассказал Дмитрий Пигулко, работавший на стройке водителем с октября 2016 года и вернувшийся недавно на родину в Чернигов, «я был очень удивлён, когда увидел под капотом самосвала, на котором я работал, украинский аккумулятор. Сначала взяла гордость, но потом начал понимать, что неправильно продавать вообще что-либо стране, которая отобрала у нас землю и которая ведёт с нами войну
Всё IMHO
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:31
Уже "делит шкуру не убитого медведя"
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link654
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:42
Краще б мовчав,чим таке молоть.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 19 тра, 2018 09:22
Ну вот - мост уже полезный и нужный.
К чему тогда было министерствам и ведомствам Украины заявлять о недопустимости и вредности его строительства?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:31
Иногда лучше жевать, чем говорить.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 16:50
Как рассказал Дмитрий Пигулко, работавший на стройке водителем с октября 2016 года и вернувшийся недавно на родину в Чернигов, «я был очень удивлён, когда увидел под капотом самосвала, на котором я работал, украинский аккумулятор. Сначала взяла гордость, но потом начал понимать, что неправильно продавать вообще что-либо стране, которая отобрала у нас землю и которая ведёт с нами войну
Интересная логика у перца. Ему, значит, можно бабла с ахресара поднимать (параллельно поднимая его, т.е. ахресара, экономику), а гаранту нашему нельзя? Какие-то двойные стандарты получаются.
В Европу через жony!
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summacut
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