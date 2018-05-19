Что касаемо импортозамещения то собственно вот :
и еще немаловажная деталь по поводу "рулевого" :
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Додано: Суб 19 тра, 2018 18:59
Re: Україна використає Керченський міст для зміцнення...
На счет полезности моста есть вопросы - так как оговорено самими мостостроителями что движение пока открыто только для легкового транспорта. С грузовыми автомобилями и тем более ЖД пока большие вопросы в том что выдержит. Так что реальной пользы крыму пока нет - даже турист, с.ка, не попер.
Что касаемо импортозамещения то собственно вот :
и еще немаловажная деталь по поводу "рулевого" :
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:22
Surfer
Ну вы-то хоть не позорьтесь, не мальчик ведь.
2-е фото слева в нижнем ряду:
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