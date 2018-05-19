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Україна використає Керченський
міст для зміцнення...

Україна використає Керченський міст для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:38

сколько он сегодня принял на грудь?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:22

Surfer
Ну вы-то хоть не позорьтесь, не мальчик ведь.

2-е фото слева в нижнем ряду:
15 Июля, 2013 20:27 ⁄ Просмотров: 22099

http://invatehnika.ru/article/read/pedali.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:08

Петины речи отлично стимулируют рвотный рефлекс
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:33

  Surfer написав:На счет полезности моста есть вопросы - так как оговорено самими мостостроителями что движение пока открыто только для легкового транспорта. С грузовыми автомобилями и тем более ЖД пока большие вопросы в том что выдержит.


Уже 10 раз было повторено что грузовые не пускают поскольку не введены ещё досмотровые и весовые площадки и подъезды к ним. Как только доделают - пойдет грузовой транспорт.

Хроника отрицания моста.
- мост невозможно спроектировать
- сваи невозможно вбить
- сваи вбивать будут десять лет
- первая зима снесет все сваи
- временный мост разметет первый шторм
- мост рухнет в ходе строительства
- арки невозможно поставить
- арки поставлены криво, исправить невозможно
- состыковать мост не получилось
- движение легковых невозможно, на опорах трещины
- движение грузовых невозможно

Ну и к чему было позорится, если сразу было понятно что мост построят и движение по нему запустят?
И зачнем позорится до сих пор?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Украина использует керченский мост чтобы сбросить с него Петю
telesystem
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