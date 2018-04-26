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Нацбанк задумався про
введення нічних платежів

Нацбанк задумався про введення нічних платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:06

Нацбанк задумався про введення нічних платежів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в документі регулятора до Державної казначейської служби України

Дивися повний текст Нацбанк задумався про введення нічних платежів.
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