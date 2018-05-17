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У Мінфіні пояснили, як
зупинити контрабанду в Україні

У Мінфіні пояснили, як зупинити контрабанду в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:24

У Мінфіні пояснили, як зупинити контрабанду в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Дивися повний текст У Мінфіні пояснили, як зупинити контрабанду в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:24

Господи, для кого эта бредятина?
Дабы наколядовать поболее опускаются до....
Адекватно написанному: что, "что-бы искоренить наркоманию - сделать недоступным покупку и усилить контроль за шприцами."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:35

  Kudrjavuy написав:Господи, для кого эта бредятина?
Дабы наколядовать поболее опускаются до....
Адекватно написанному: что, "что-бы искоренить наркоманию - сделать недоступным покупку и усилить контроль за шприцами."

Абсолютно верно.
Но тут есть тема для заработка.
Например, на главном поставщике идей для украинских керманычей, - россии, эти электронные акцизки дали печатать придворному младоолигарху. И эксперимент им так понравился, что решили значительно расширить перечень товаров, на который их нужно цеплять. Естественно "с целью защиты потребителей от подделок, контрабаса, контрафакта и т.п."
Всё IMHO
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