У Мінфіні пояснили, як зупинити контрабанду в Україні

Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:24

Господи, для кого эта бредятина?

Дабы наколядовать поболее опускаются до....

Адекватно написанному: что, "что-бы искоренить наркоманию - сделать недоступным покупку и усилить контроль за шприцами."

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.