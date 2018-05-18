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Україна має залишитися
транзитером газу - Меркель

Україна має залишитися транзитером газу - Меркель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:26

Україна має залишитися транзитером газу - Меркель

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона заявила після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі 18 травня.

Дивися повний текст Україна має залишитися транзитером газу - Меркель.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:27

Меркель честно работала всю жизнь на посту канцлера, а теперь её хотят лишить "Золотого парашюта"?
При том, "своими руками"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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