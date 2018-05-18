Про це вона заявила після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі 18 травня.
Дивися повний текст Україна має залишитися транзитером газу - Меркель.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:26
Україна має залишитися транзитером газу - Меркель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має залишитися транзитером газу - Меркель.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:27
Меркель честно работала всю жизнь на посту канцлера, а теперь её хотят лишить "Золотого парашюта"?
При том, "своими руками"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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