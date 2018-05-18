Про це повідомила заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова, яка оскаржила в суді своє звільнення з посади.
Дивися повний текст Банки перетворюються на компанії по роботі з заставами - Рожкова.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:06
Банки перетворюються на компанії по роботі з заставами -...
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Дивися повний текст Банки перетворюються на компанії по роботі з заставами - Рожкова.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:06
Как раз из-за таких ворюг как эта мадам, которая почему-то до сих пор гуляет на свободе, несмотря на все записи, подлинность которых и не отрицает...
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