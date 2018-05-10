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Детективи НАБУ затримали
за корупцію директора...

Детективи НАБУ затримали за корупцію директора...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:22

Детективи НАБУ затримали за корупцію директора...

Пропонуємо до обговорення:
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали у Вінниці колишнього керівника ЗАТ «Київ - Дніпровське МППЗТ» (100% належить державі), який протягом останніх 6 місяців переховувався від слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності за корупційний злочин. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст Детективи НАБУ затримали за корупцію директора держпідприємства, який перебуває в бігах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:23

после слов задержали дальше можно не писать весь этот бред, лучше коротко написать: задержали -> поцеловали -> отпустили.
Cactus
 
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