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Tesla буде потрібно залучити $10,5 млрд до кінця 2020 р....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:44
Пропонуємо до обговорення:
Американському виробнику електромобілів і сонячних панелей Tesla Inc. буде потрібно залучити близько $10,5 млрд капіталу до кінця 2020 року для збереження діяльності та виконання своїх цілей, вважають аналітики Goldman Sachs.
Дивися повний текст Tesla буде потрібно залучити $10,5 млрд до кінця 2020 р. - Goldman
.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:44
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:47
Если есть планы по заводу в Китае - китайцы нальют и 100млрд
Всё IMHO
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