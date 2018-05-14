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Законопроект про Антикорупційний суд може бути винесено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:48
Пропонуємо до обговорення:
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує винесення законопроекту про Антикорупційний суд на голосування в сесійний зал уже в найближчий пленарний четвер, 24 травня.
Дивися повний текст Законопроект про Антикорупційний суд може бути винесено на голосування в Раду 24 травня - Парубій
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