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Київрада наполягає на обмеженні використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:43
Пропонуємо до обговорення:
На пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення "Про питання використання поліетиленових пакетів у магазинах і точках продажів товарів".
Дивися повний текст Київрада наполягає на обмеженні використання поліетиленових пакетів у магазинах
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:43
А лучше авоськи, чтобы все видели что ты покупаешь и на какие шиши живешь)))
Имел пару раз дело с бумажными пакетами, нужно скотчем перематывать иначе обрываются ручки.
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p_a_l
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