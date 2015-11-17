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Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Суб 19 тра, 2018 07:47
Здравствуйте.Выдам деньги под проценты от 10000 гривен работаю по всей Украине без залога.От заемщика требуется паспорт код нотариальное оформление.+380938557538 Михаил
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misha1981
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Додано: Нед 03 чер, 2018 18:57
misha1981 Здравствуйте. Какие условия 0936483171 Игорь или на почту bubeynia0@ gmail.com
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Pensik
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:18
Добрый день. Интересует ваше предложение. Какие условия?
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mr_chernyavskiyb
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:31
mr_chernyavskiyb Условия зависят от суммы займа, обращайтесь по указанному номеру телефона.
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misha1981
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:32
Pensik Звоните +380938557538 Миша
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misha1981
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Додано: Чет 07 чер, 2018 09:35
Процентная ставка от 3 процентов в месяц, зависит от суммы займа.
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misha1981
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Додано: Пон 11 чер, 2018 07:57
Тема еще актуальна, деньги для займа еще есть.
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misha1981
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:13
misha1981
Михаил, приветствую. Разместим ваши деньги на наших условиях
.
Доходность - 3-10% в месяц. Валютный арбитраж. Задавайте вопросы. http://gas.financial/charge_rates
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babaloo
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Додано: Чет 21 чер, 2018 06:44
babaloo Доброе утро звоните +380938557538 я все расскажу.
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misha1981
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