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Дам свои деньги под проценты
без залога и предоплаты

Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:47

Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты

Здравствуйте.Выдам деньги под проценты от 10000 гривен работаю по всей Украине без залога.От заемщика требуется паспорт код нотариальное оформление.+380938557538 Михаил
misha1981
 
Повідомлень: 7
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:57

Кредиты

misha1981 Здравствуйте. Какие условия 0936483171 Игорь или на почту bubeynia0@ gmail.com
Pensik
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.06.18
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:18

Кредит

Добрый день. Интересует ваше предложение. Какие условия?
mr_chernyavskiyb
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Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.18
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:31

mr_chernyavskiyb Условия зависят от суммы займа, обращайтесь по указанному номеру телефона.
misha1981
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:32

Pensik Звоните +380938557538 Миша
misha1981
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:35

Процентная ставка от 3 процентов в месяц, зависит от суммы займа.
misha1981
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:57

Re: Дам свои деньги под проценты без залога и предоплаты

Тема еще актуальна, деньги для займа еще есть.
misha1981
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:13

misha1981 Михаил, приветствую. Разместим ваши деньги на наших условиях.
Доходность - 3-10% в месяц. Валютный арбитраж. Задавайте вопросы.

http://gas.financial/charge_rates
babaloo
 
Заблокований
Повідомлень: 8
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 06:44

babaloo Доброе утро звоните +380938557538 я все расскажу.
misha1981
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:45

Обьявление актуально звоните +380938557538
misha1981
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.05.18
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