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Путін заявив, що транзит газу через Україну після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Президент РФ Володимир Путін після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що запуск «Північного потоку-2» не означає зупинення транзиту газу через Україн
Дивися повний текст Путін заявив, що транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку - 2" не припиниться
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Додано: Суб 19 тра, 2018 10:46
ДИПЛОМАТИЯ - это умение говорить "хороший пёсик" пока не найдёшь палку?
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nik1
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Додано: Суб 19 тра, 2018 10:53
веры ХЙЛу никакой. що не скаже там і сбреше.
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