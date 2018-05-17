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Путін заявив, що транзит
газу через Україну після...

Путін заявив, що транзит газу через Україну після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:46

Путін заявив, що транзит газу через Україну після...

Пропонуємо до обговорення:
Президент РФ Володимир Путін після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що запуск «Північного потоку-2» не означає зупинення транзиту газу через Україн

Дивися повний текст Путін заявив, що транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку - 2" не припиниться.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:46

ДИПЛОМАТИЯ - это умение говорить "хороший пёсик" пока не найдёшь палку?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:53

веры ХЙЛу никакой. що не скаже там і сбреше.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:04

Это перемога или зрада?
Почему Украина до сих пор сотрудничает с агрессором?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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