Путін заявив, що транзит газу через Україну після...
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Не думаю, что Нашему больше можно верить. Можем посмотреть на события реально. Пацан - сказал, пацан - сделал. Крупнейший таблоид Германии Bild назвал президента России Владимира Путина хозяином "на мировой политической арене". https://www.bild.de/politik/inland/wlad ... l#fromWall
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.