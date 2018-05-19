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Путін заявив, що транзит газу через Україну після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Президент РФ Володимир Путін після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що запуск «Північного потоку-2» не означає зупинення транзиту газу через Україн
Дивися повний текст Путін заявив, що транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку - 2" не припиниться
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R2
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Додано: Суб 19 тра, 2018 10:46
ДИПЛОМАТИЯ - это умение говорить "хороший пёсик" пока не найдёшь палку?
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nik1
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Додано: Суб 19 тра, 2018 11:04
Это перемога или зрада?
Почему Украина до сих пор сотрудничает с агрессором?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:13
Нахрен нам их оккупационный газ сдался!
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Егор
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:12
То что эта мразь говорит вообще не имеет никакой ценности в мире, не то что для украинцев. Нам свое делать.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Нед 20 тра, 2018 10:36
nik1 написав:
ДИПЛОМАТИЯ - это умение говорить "хороший пёсик" пока не найдёшь палку?
- в данном контексте лучший коммент.
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PSPoldman
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