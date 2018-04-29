Українці все частіше використовують безготівкові форми оплати за товари і послуги.
Дивися повний текст Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами (інфографіка).
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55
Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами (інфографіка).
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55
Серпом по яйцам зрадофилам просто. Как написанное в статье скорелировать с безмозглыми воплями, что "с каждым днем все хуже и хуже" и про всеобщее "зубожіння"?!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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