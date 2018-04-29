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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Пропонуємо до обговорення:
Українці все частіше використовують безготівкові форми оплати за товари і послуги.

Дивися повний текст Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55

Серпом по яйцам зрадофилам просто. Как написанное в статье скорелировать с безмозглыми воплями, что "с каждым днем все хуже и хуже" и про всеобщее "зубожіння"?!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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