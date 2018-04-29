Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Додано: Суб 19 тра, 2018 15:32

Признайтесь, многие из вас мечтали зайти в магазин, взять нужные продукты — и спокойно уйти. Не нужно выстаивать в очереди, где кассир проводит каждую покупку перед сканером штрих-кодов. Магазин без очередей. Магазин без касс и кассиров. Просто товары. Заскочил на минуту, взял что нужно — и ушёл.



Amazon собирается сделать эту утопию ближе к реальности. Вчера компания открыла в Сиэтле магазин нового типа Amazon Go.



Пока магазин работает в режиме бета-тестирования только для сотрудников Amazon, но зная амбиции крупнейшего в мире интернет-ритейлера, можно предположить, что одним магазином дело не ограничится.



Шопинг в магазине организован в точности так, каким он должен быть в идеальном самообслуживании. Вы ходите по магазину, выбираете нужные товары, складываете их в пакет, в рюкзак или просто рассовываете по карманам. Затем выходите из магазина через специальные турникеты — и сумма покупки автоматически списывается с вашего счёта в Amazon.Ещё один немаловажный момент заключается в том, что упрощение процедуры расчёта в магазине увеличивает размер среднего чека. Чем проще расстаться с деньгами — тем больше товаров человек купит в магазине. Как показывают исследования, при покупке по кредитной карте потребители оставляют в магазине бóльшие суммы, чем при покупке за наличные.



На первый взгляд, такая система уязвима для шоплифтинга. Но на самом деле практически в любом крупном супермаркете легко взять товар с полки и положить в карман. Просто большинство людей так не делают в силу своей высокой культуры и воспитания. Какие же основания предполагать, что в магазине Amazon Go люди вдруг начнут воровать, ведь здесь осуществляется авторизация личности на входе, а незаметно взять товар с полки на порядок сложнее, чем в обычном магазине.

не вижу упрощения. Вижу усложнение . Прямое простое действие вставил или поднес карту с чипом pay pass по настройках ввел или не ввел пин код и оплатил. Зачем добавлять в цепочку какие-то другие устройства ? типа карту хранить дома в сейфе ? А если вдруг смарт сядет, а смарт часы потеряются или я знаю кафе ( и я его люблю) где не ловит никакая мобильная связь ( и это мне нравиться) !Зачем идти путем усложнения ? Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово, или например отказ от кассиров и касс, зашел в супермаркет нагреб в карманы сумки чего надо отошел на 10 метров от супермаркета и тут тебе счет на смартфоне и денежка списывается по кнопке ОК, если что-то лишнее вписали - снял галочку против товара оплатил меньше,и по факту сверки с комп базой остатков товаров в магазине сразу после покупки за 10 секунд получил подтверждение. И таки да Амазон уже давно сделал ДВА магазина без продавцов и касс, 1000+ камер следит за покупателями и товарами кто что взял и после выхода см. выше. Пока что система работает безошибочно, то есть % ошибок настолько мал что им можно пренебрегать.Единственно входят в такой маг после регистрации само собой вводишь данные карты для оплаты , вид авторизации ( тут и по фейсу и по отпечатку пальца или еще как сей момент не разбирал до конца ) ...Но очень удобно по факту взял товар на полке посмотрел, переложил на другую полку потом дал другу он тоже посмотрел передал товар третьему другу который положил в карман- все сценарии отрабатываются на ура ! можно наверняка уже кучу другого функционала подвязать кому как удобно или автоматическое списание сразу по выходу из магазина или после согласия или ... Если автоматическое то и смартфон брать не надо ..Зашел в маг в шортах поднес палец к турникету отпечаток дал + пин ввел нагреб кулек вышел и пошел гулять дальше... а вечером через неделю выписку сверил, увидел что докинули лишнюю пачку чипсов которую не брал - оспорил и денежку вернули - вот это было бы удобно .А не добавлять устройства и усложнять жизнь. Даже ту же карту монобанка надо пополнять налом что неудобно или настроить автоматический платеж по СЕП с карты другого банка ( зарплатной например, опять таки не у всех онлайн банков есть фишка регулярного платежа как у привата). У Банка Пивденный куда мне з\п капает на карту например с онлайн банкингом вообще тугоgeektimes.com/post/283412/Amazon Go — магазин без касс и очередей