Українці все частіше використовують безготівкові форми оплати за товари і послуги.
Дивися повний текст Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами (інфографіка).
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55
Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами (інфографіка).
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55
Серпом по яйцам зрадофилам просто. Как написанное в статье скорелировать с безмозглыми воплями, что "с каждым днем все хуже и хуже" и про всеобщее "зубожіння"?!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:20
оплата смартфоном , Google pay - это имеется в виду через NFC , если он есть конечно ?
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:31
Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами
Да
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:53
Оплата смартфоном - это для тех, у кого карточек много. У меня, например, вообще нет банковских карт, у жены только одна зарплатная - нам Гугл Пей не нужен.
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20
Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами
Заказушное исследование, либо работники Масеркарда прогуливали уроки математики в школе.
Есть исходные данные:
Будем считать данные округленные:
Население Украины 42,4 млн чел.
0-15 лет - 6,9 млн.
15-64 лет - 29 млн.
больше 65 лет - 6,9 млн.
Городского населения - 29,2 млн, сельского - 13,2 млн.
Если все селяне (все ли селяне имеют смартфон?) и горожане 15-64 лет имеют смартфон и 100% все хотели бы платить через него - это всего-лишь 68% украинцев. Откуда взято 72% - непонятно.
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:32
не вижу упрощения. Вижу усложнение . Прямое простое действие вставил или поднес карту с чипом pay pass по настройках ввел или не ввел пин код и оплатил. Зачем добавлять в цепочку какие-то другие устройства ? типа карту хранить дома в сейфе ? А если вдруг смарт сядет, а смарт часы потеряются или я знаю кафе ( и я его люблю) где не ловит никакая мобильная связь ( и это мне нравиться) !
Зачем идти путем усложнения ? Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово, или например отказ от кассиров и касс, зашел в супермаркет нагреб в карманы сумки чего надо отошел на 10 метров от супермаркета и тут тебе счет на смартфоне и денежка списывается по кнопке ОК, если что-то лишнее вписали - снял галочку против товара оплатил меньше,и по факту сверки с комп базой остатков товаров в магазине сразу после покупки за 10 секунд получил подтверждение. И таки да Амазон уже давно сделал ДВА магазина без продавцов и касс, 1000+ камер следит за покупателями и товарами кто что взял и после выхода см. выше. Пока что система работает безошибочно, то есть % ошибок настолько мал что им можно пренебрегать.Единственно входят в такой маг после регистрации само собой вводишь данные карты для оплаты , вид авторизации ( тут и по фейсу и по отпечатку пальца или еще как сей момент не разбирал до конца ) ...
Но очень удобно по факту взял товар на полке посмотрел, переложил на другую полку потом дал другу он тоже посмотрел передал товар третьему другу который положил в карман- все сценарии отрабатываются на ура ! можно наверняка уже кучу другого функционала подвязать кому как удобно или автоматическое списание сразу по выходу из магазина или после согласия или ... Если автоматическое то и смартфон брать не надо ..Зашел в маг в шортах поднес палец к турникету отпечаток дал + пин ввел нагреб кулек вышел и пошел гулять дальше... а вечером через неделю выписку сверил, увидел что докинули лишнюю пачку чипсов которую не брал - оспорил и денежку вернули - вот это было бы удобно .
А не добавлять устройства и усложнять жизнь. Даже ту же карту монобанка надо пополнять налом что неудобно или настроить автоматический платеж по СЕП с карты другого банка ( зарплатной например, опять таки не у всех онлайн банков есть фишка регулярного платежа как у привата). У Банка Пивденный куда мне з\п капает на карту например с онлайн банкингом вообще туго .
свинорыл
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