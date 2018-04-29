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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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  #12>
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Пропонуємо до обговорення:
Українці все частіше використовують безготівкові форми оплати за товари і послуги.

Дивися повний текст Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:55

Серпом по яйцам зрадофилам просто. Как написанное в статье скорелировать с безмозглыми воплями, что "с каждым днем все хуже и хуже" и про всеобщее "зубожіння"?!
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:20

оплата смартфоном , Google pay - это имеется в виду через NFC , если он есть конечно ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:31

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

Surfer написав:оплата смартфоном , Google pay - это имеется в виду через NFC , если он есть конечно ?
Да
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:53

Оплата смартфоном - это для тех, у кого карточек много. У меня, например, вообще нет банковских карт, у жены только одна зарплатная - нам Гугл Пей не нужен. :mrgreen:
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:20

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

за даними Mastercard, 72% українців хотіли б платити за допомогою смартфонів і 37% українців бажають оплачувати свої покупки за допомогою натільних пристроїв (годинники, браслети).

Заказушное исследование, либо работники Масеркарда прогуливали уроки математики в школе.
Есть исходные данные: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... nu2017.pdf
Будем считать данные округленные:
Население Украины 42,4 млн чел.
0-15 лет - 6,9 млн.
15-64 лет - 29 млн.
больше 65 лет - 6,9 млн.
Городского населения - 29,2 млн, сельского - 13,2 млн.
Если все селяне (все ли селяне имеют смартфон?) и горожане 15-64 лет имеют смартфон и 100% все хотели бы платить через него - это всего-лишь 68% украинцев. Откуда взято 72% - непонятно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:32

не вижу упрощения. Вижу усложнение . Прямое простое действие вставил или поднес карту с чипом pay pass по настройках ввел или не ввел пин код и оплатил. Зачем добавлять в цепочку какие-то другие устройства ? типа карту хранить дома в сейфе ? А если вдруг смарт сядет, а смарт часы потеряются или я знаю кафе ( и я его люблю) где не ловит никакая мобильная связь ( и это мне нравиться) !
Зачем идти путем усложнения ? Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово, или например отказ от кассиров и касс, зашел в супермаркет нагреб в карманы сумки чего надо отошел на 10 метров от супермаркета и тут тебе счет на смартфоне и денежка списывается по кнопке ОК, если что-то лишнее вписали - снял галочку против товара оплатил меньше,и по факту сверки с комп базой остатков товаров в магазине сразу после покупки за 10 секунд получил подтверждение. И таки да Амазон уже давно сделал ДВА магазина без продавцов и касс, 1000+ камер следит за покупателями и товарами кто что взял и после выхода см. выше. Пока что система работает безошибочно, то есть % ошибок настолько мал что им можно пренебрегать.Единственно входят в такой маг после регистрации само собой вводишь данные карты для оплаты , вид авторизации ( тут и по фейсу и по отпечатку пальца или еще как сей момент не разбирал до конца ) ...
Но очень удобно по факту взял товар на полке посмотрел, переложил на другую полку потом дал другу он тоже посмотрел передал товар третьему другу который положил в карман- все сценарии отрабатываются на ура ! можно наверняка уже кучу другого функционала подвязать кому как удобно или автоматическое списание сразу по выходу из магазина или после согласия или ... Если автоматическое то и смартфон брать не надо ..Зашел в маг в шортах поднес палец к турникету отпечаток дал + пин ввел нагреб кулек вышел и пошел гулять дальше... а вечером через неделю выписку сверил, увидел что докинули лишнюю пачку чипсов которую не брал - оспорил и денежку вернули - вот это было бы удобно .
А не добавлять устройства и усложнять жизнь. Даже ту же карту монобанка надо пополнять налом что неудобно или настроить автоматический платеж по СЕП с карты другого банка ( зарплатной например, опять таки не у всех онлайн банков есть фишка регулярного платежа как у привата). У Банка Пивденный куда мне з\п капает на карту например с онлайн банкингом вообще туго :( .

geektimes.com/post/283412/
Amazon Go — магазин без касс и очередей
Признайтесь, многие из вас мечтали зайти в магазин, взять нужные продукты — и спокойно уйти. Не нужно выстаивать в очереди, где кассир проводит каждую покупку перед сканером штрих-кодов. Магазин без очередей. Магазин без касс и кассиров. Просто товары. Заскочил на минуту, взял что нужно — и ушёл.

Amazon собирается сделать эту утопию ближе к реальности. Вчера компания открыла в Сиэтле магазин нового типа Amazon Go.

Пока магазин работает в режиме бета-тестирования только для сотрудников Amazon, но зная амбиции крупнейшего в мире интернет-ритейлера, можно предположить, что одним магазином дело не ограничится.

Шопинг в магазине организован в точности так, каким он должен быть в идеальном самообслуживании. Вы ходите по магазину, выбираете нужные товары, складываете их в пакет, в рюкзак или просто рассовываете по карманам. Затем выходите из магазина через специальные турникеты — и сумма покупки автоматически списывается с вашего счёта в Amazon.Ещё один немаловажный момент заключается в том, что упрощение процедуры расчёта в магазине увеличивает размер среднего чека. Чем проще расстаться с деньгами — тем больше товаров человек купит в магазине. Как показывают исследования, при покупке по кредитной карте потребители оставляют в магазине бóльшие суммы, чем при покупке за наличные.

На первый взгляд, такая система уязвима для шоплифтинга. Но на самом деле практически в любом крупном супермаркете легко взять товар с полки и положить в карман. Просто большинство людей так не делают в силу своей высокой культуры и воспитания. Какие же основания предполагать, что в магазине Amazon Go люди вдруг начнут воровать, ведь здесь осуществляется авторизация личности на входе, а незаметно взять товар с полки на порядок сложнее, чем в обычном магазине.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:48

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

yama написав:не вижу упрощения. Вижу усложнение . Прямое простое действие вставил или поднес карту с чипом pay pass по настройках ввел или не ввел пин код и оплатил. Зачем добавлять в цепочку какие-то другие устройства ? типа карту хранить дома в сейфе ? А если вдруг смарт сядет, а смарт часы потеряются или я знаю кафе ( и я его люблю) где не ловит никакая мобильная связь ( и это мне нравиться) !
Зачем идти путем усложнения ? Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово, или например отказ от кассиров и касс, зашел в супермаркет нагреб в карманы сумки чего надо отошел на 10 метров от супермаркета и тут тебе счет на смартфоне и денежка списывается по кнопке ОК, если что-то лишнее вписали - снял галочку против товара оплатил меньше,и по факту сверки с комп базой остатков товаров в магазине сразу после покупки за 10 секунд получил подтверждение. И таки да Амазон уже давно сделал ДВА магазина без продавцов и касс, 1000+ камер следит за покупателями и товарами кто что взял и после выхода см. выше. Пока что система работает безошибочно, то есть % ошибок настолько мал что им можно пренебрегать.Единственно входят в такой маг после регистрации само собой вводишь данные карты для оплаты , вид авторизации ( тут и по фейсу и по отпечатку пальца или еще как сей момент не разбирал до конца ) ...
Но очень удобно по факту взял товар на полке посмотрел, переложил на другую полку потом дал другу он тоже посмотрел передал товар третьему другу который положил в карман- все сценарии отрабатываются на ура ! можно наверняка уже кучу другого функционала подвязать кому как удобно или автоматическое списание сразу по выходу из магазина или после согласия или ... Если автоматическое то и смартфон брать не надо ..Зашел в маг в шортах поднес палец к турникету отпечаток дал + пин ввел нагреб кулек вышел и пошел гулять дальше... а вечером через неделю выписку сверил, увидел что докинули лишнюю пачку чипсов которую не брал - оспорил и денежку вернули - вот это было бы удобно .
А не добавлять устройства и усложнять жизнь. Даже ту же карту монобанка надо пополнять налом что неудобно или настроить автоматический платеж по СЕП с карты другого банка ( зарплатной например, опять таки не у всех онлайн банков есть фишка регулярного платежа как у привата). У Банка Пивденный куда мне з\п капает на карту например с онлайн банкингом вообще туго :( .

Из плюсов:
- на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой
- nfc на смартфоне работает лучше и немного дальнобойнее

ГуглПей не заменяет карту, но очень удобен в ряде случаев
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:57

  Faceless написав:- на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой
- nfc на смартфоне работает лучше и немного дальнобойнее

ГуглПей не заменяет карту, но очень удобен в ряде случаев

вместо того что бы лезть за кошельком\картхолдером я так понимаю нужно лезть за смартфоном и входить в приложение Андроида Приват24 или Мони или другого банка ? или это доп приложение которое все время висит в памяти телефона и тоже кушает батарею ? То есть кроме ввода пина кода карты ( как обычно с самоы картой) мы еще дополнительно вводим пароль разблокировки экрана смартфона ( тут может быть и отпечаток и пин и фейс айди от Эпл)+ пароль самого приложения П24.

ЗЫ не во всех терминалах не всюду еще есть без контактное считывание, по сути и терминалы еще не всюду есть :D
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 16:12

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно, и просто физически таскать и телефон и банковские карты и дисконтные - это реальное усложнение. Уже не говоря о том что физически могут украсть карту и успеть ею воспольоваться до того как ты спохватишься. На телефоне если его и выкрадут есть верификация транзакций + карты недоступны для жуликов, но при этом ты можешь подключать доп карты к своему аккаунту при необходимости.

Говорить что телефон это усложнение - это все равно что говорить на платежные системы типа ПейПала - "ненужные посредники", которые кстати очень удобны и защищают конфиденциальность твоих данных на карте. Это все мегаудобно когда все в одном месте собрано - и платежные карты и проездные и дисконтные , не надо каждый раз по 10 карманам рыскать в поисках с каждым разом все более затираемых карточек. Давно себе подобную штуку хотел сделать , не все телефоны НФС подерживают , да и сервисы на НФС только начинают у нас появляться, правда можно НФС чипы приобрести если тел легко разбирается. Вещь очень полезная.

И кстати магазины с "самообслуживанием" , где сам можешь оплатить покупки, давно есть и у нас, вопрос с массовым распространением - вопрос времени и человеческого фактора, технологически это все просто реализуется.
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