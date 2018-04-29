Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Faceless написав:- на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой - nfc на смартфоне работает лучше и немного дальнобойнее
ГуглПей не заменяет карту, но очень удобен в ряде случаев
вместо того что бы лезть за кошельком\картхолдером я так понимаю нужно лезть за смартфоном и входить в приложение Андроида Приват24 или Мони или другого банка ? или это доп приложение которое все время висит в памяти телефона и тоже кушает батарею ? То есть кроме ввода пина кода карты ( как обычно с самоы картой) мы еще дополнительно вводим пароль разблокировки экрана смартфона ( тут может быть и отпечаток и пин и фейс айди от Эпл)+ пароль самого приложения П24.
ЗЫ не во всех терминалах не всюду еще есть без контактное считывание, по сути и терминалы еще не всюду есть
Сразу видно: "никогда не пользовался, но осуждаю"
Мегаудобная штука. Можно даже карту жены добавить и параллельно с ней использовать после того, как Монобанк меня в свинорылы записал)
Surfer написав:Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно, и просто физически таскать и телефон и банковские карты и дисконтные - это реальное усложнение. Уже не говоря о том что физически могут украсть карту и успеть ею воспольоваться до того как ты спохватишься. На телефоне если его и выкрадут есть верификация транзакций + карты недоступны для жуликов, но при этом ты можешь подключать доп карты к своему аккаунту при необходимости.
как в плюс так и в минус , - нужно помнить какое приложение за какую карту отвечает - нужно помнить пароль к каждому приложению ( п24, моня) - так же часто густо придется вводить пин, не все банки дают настроить размер платежа без пина или опять таки в этих фишках все по умолчанию без пина ? - физически смартфон больше картхолдера . По поводу верификации транзакций на телефоне - не знаю как происходит но вот вам еще одно усложение по сравнению с вводом обычного пин, и ок допустим у меня в привате есть кредитки и есть дебетные разные карты и ошибиться выбрав к оплате дебетную карту с евро кликнув не туда еще проще чем вытащить из картхолдера не ту карту, ибо кусок пластика большой а строчка с выбором карты в смартфоне в любом случае мельче выбрать из выпадающего списка в приложении карту на смарте ... ну не знаю Субъективно мне физической картой проще,карта большая если даже я тупой слепой и не запомнил где какая могу тупо маркером черным большими БУКВАМИ подписать ЗАРПЛАТНАЯ, ЕВРО, Долар, Кедит МОня и т.д. Если украдут то у меня пин НЕ выключен при любой оплате , ну иногда только некоторые терминалы не просят пин на мааленьких покупках , а так я всегда оставляю пин включенным, кроме . Безконтактные платежи это НЕ то досягнення / ПЕРЕМОГА которое надо так рекламировать ! это обычная фишка кому-то нужная и удобная кому-то наоборот, вот получение любой справки (например о НЕСУДИМОСТИ, о составе семьи , о зарплате, о месте регистарции, или любой другой справки что ты не верблюд коих тисячи) онлайн с возможностью распечатки тут же на своем принтере это был бы ДОСТИЖЕНИЕ И ПЕРЕМОГА , но такой прогресс специально тормозиться ...что бы получить хоть какую то справку оналйн и распечатать самостоятельно нужно получить специальную цифровую подпись, о как и эта подпись стоит от 700 грн , для ее получения опять таки надо собрать много бумажных справок поехать хрен знает куда на другой конец города в прийомные дни и часы выстоять очередь и сдать эти документы и получить через Х дней физически ту же флешку с цифровой подписью - это пи..ц товарищи ! Получение любой справки квест! Цифровой военкомат, электронная запись к врачу в поликлинику,электронная регистрация авто, элетктроное получение разрешения на оружия,получение других справок и т.п. Каждый кто получал разрешения на что либо регстрировал\перерегистрировал авто обращался куда-то в гос органы за чем-то знает не по наслыше о бюрократической составляющей, на фоне всей этой гос бюрократии введение Эпл пей, Гугл пей , хз чего пей через смарт приподносящееся как ПЕРЕМОГА выглядит как издевательство - даже смс Приват разослал ! Справка о составе семьи - кто в ЖЕК получал или паспортном столе ? вот была б она онлайн это была б настоящая ПЕРЕМОГА.
Vint написав:Сразу видно: "никогда не пользовался, но осуждаю"
я осуждаю не саму услугу ( допускаю кому-то удобно) , а то с какой помпой ее преподносят отдельной новостью, отдельной смс рассылкой, как чуть ли не полет в космос украинской ракеты ... Это просто еще одна из ТЫСЯЧЬ услуг которыми можно пользоваться и восприниматься должна как наличие урн в общественных местах или туалетов , лучше бы с такой помпой объявили что в Украине открылось 100 новых общественных туалетов и поставили 100 новых урн и наняли на работу 10 новых дворников в Киеве, да хрен с ним высадили 10 новых деревев по улице ... это как по мне даже более важные новости чем появление хз чего пей . Вы такой смс пришло , что там в СМС ? .... в Украине установили новых 100 урн ! - УРА !
Востаннє редагувалось yama в Суб 19 тра, 2018 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Vint написав:Сразу видно: "никогда не пользовался, но осуждаю"
я осуждаю не саму услугу ( допускаю кому-то удобно) , а то с какой помпой ее преподносят отдельной новостью, отдельной смс рассылкой, как чуть ли не полет в космос украинской ракеты ... Это просто еще одна из ТЫСЯЧЬ услуг которыми можно пользоваться и восприниматься должна как наличие урн в общественных местах или туалетов , лучше бы с такой помпой объявили что в Украине открылось 100 новых общественных туалетов и поставили 100 новых урн и наняли на работу 10 новых дворников в Киеве, да хрен с ним высадили 10 новых деревев по улице ... это как по мне даже более важные новости чем появление хз чего пей . Вы такой смс пришло , что там в СМС ? .... в Украине установили новых 100 урн ! - УРА !
Обновите телефон и наслаждайтесь новой удобной услугой! Правда иногда забываю переключить карту на выходные и после них)
Faceless написав:- на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой - nfc на смартфоне работает лучше и немного дальнобойнее
ГуглПей не заменяет карту, но очень удобен в ряде случаев
вместо того что бы лезть за кошельком\картхолдером я так понимаю нужно лезть за смартфоном и входить в приложение Андроида Приват24 или Мони или другого банка ? или это доп приложение которое все время висит в памяти телефона и тоже кушает батарею ? То есть кроме ввода пина кода карты ( как обычно с самоы картой) мы еще дополнительно вводим пароль разблокировки экрана смартфона ( тут может быть и отпечаток и пин и фейс айди от Эпл)+ пароль самого приложения П24.
ЗЫ не во всех терминалах не всюду еще есть без контактное считывание, по сути и терминалы еще не всюду есть
Никуда входить не надо, если платить картой, установленной по умолчанию Смартфон как правило достать проще, часто он в руках Пароль разблокировки не нужен, если есть разблокировка отпечатком пальца, а если нет то и ГуглПей вроде не будет работать Да, безконтактное не везде пока, но если есть это видно сразу
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