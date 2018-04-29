Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Додано: Суб 19 тра, 2018 16:33

Surfer написав: Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно, и просто физически таскать и телефон и банковские карты и дисконтные - это реальное усложнение. Уже не говоря о том что физически могут украсть карту и успеть ею воспольоваться до того как ты спохватишься. На телефоне если его и выкрадут есть верификация транзакций + карты недоступны для жуликов, но при этом ты можешь подключать доп карты к своему аккаунту при необходимости. Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно, и просто физически таскать и телефон и банковские карты и дисконтные - это реальное усложнение. Уже не говоря о том что физически могут украсть карту и успеть ею воспольоваться до того как ты спохватишься. На телефоне если его и выкрадут есть верификация транзакций + карты недоступны для жуликов, но при этом ты можешь подключать доп карты к своему аккаунту при необходимости.

как в плюс так и в минус ,- нужно помнить какое приложение за какую карту отвечает- нужно помнить пароль к каждому приложению ( п24, моня)- так же часто густо придется вводить пин, не все банки дают настроить размер платежа без пина или опять таки в этих фишках все по умолчанию без пина ?- физически смартфон больше картхолдераПо поводу верификации транзакций на телефоне - не знаю как происходит но вот вам еще одно усложение по сравнению с вводом обычного пин, и ок допустим у меня в привате есть кредитки и есть дебетные разные карты и ошибиться выбрав к оплате дебетную карту с евро кликнув не туда еще проще чем вытащить из картхолдера не ту карту, ибо кусок пластика большой а строчка с выбором карты в смартфоне в любом случае мельче выбрать из выпадающего списка в приложении карту на смарте ... ну не знаюСубъективно мне физической картой проще,карта большая если даже я тупой слепой и не запомнил где какая могу тупо маркером черным большими БУКВАМИ подписать ЗАРПЛАТНАЯ, ЕВРО, Долар, Кедит МОня и т.д.Если украдут то у меня пин НЕ выключен при любой оплате , ну иногда только некоторые терминалы не просят пин на мааленьких покупках , а так я всегда оставляю пин включенным, кроме .Безконтактные платежи это НЕ токоторое надо так рекламировать ! это обычная фишка кому-то нужная и удобная кому-то наоборот, вот получение любой справки (например о НЕСУДИМОСТИ, о составе семьи , о зарплате, о месте регистарции, или любой другой справки что ты не верблюд коих тисячи) онлайн с возможностью распечатки тут же на своем принтере это был бы ДОСТИЖЕНИЕ И ПЕРЕМОГА ,...что бы получить хоть какую то справку оналйн и распечатать самостоятельно нужно получить специальную цифровую подпись, о как и эта подпись стоит от 700 грн , для ее получения опять таки надо собрать много бумажных справок поехать хрен знает куда на другой конец города в прийомные дни и часы выстоять очередь и сдать эти документы и получить через Х дней физически ту же флешку с цифровой подписью - это пи..ц товарищи ! Получение любой справки квест! Цифровой военкомат, электронная запись к врачу в поликлинику,электронная регистрация авто, элетктроное получение разрешения на оружия,получение других справок и т.п. Каждый кто получал разрешения на что либо регстрировал\перерегистрировал авто обращался куда-то в гос органы за чем-то знает не по наслыше о бюрократической составляющей, нСправка о составе семьи - кто в ЖЕК получал или паспортном столе ? вот была б она онлайн это была б настоящая ПЕРЕМОГА.