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Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 10:06
Оплата смартом реально упрощает жизнь, с отпечтком не нужно вводить пин и ходить всегда с картой. Особенно хорошо у самсунг пей, где идет имитация магнитных карт на старых терминалах.
Безопастность лучше чем у простых карт. Если знать резервный пин, в банкомате все ровно не снять, только купить товары под объективами камер
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expert2009
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Додано: Нед 20 тра, 2018 10:48
Starikan написав: Faceless написав:
Из плюсов:
- на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой
Вы все здесь говорите об "успешных и обеспеченных", у которых десяток карт, и которых 1% населения. Для остального населения это (возможно, пока) неактуально, особенно для живущих не в Киеве.
Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).
У нас тут и харьковских "опытных свинорылов" хватает. И как-то не замечал, когда в Харькове бываю, что кафе-пивнушках нет терминалов (бесконтактных и в Киеве немного), почти всегда картой расплачивался.
Смартфон "под рукой" - значит в ближайшем кармане, а не где-то в сумке; да и в руках он намного чаще в принципе, и не только у молодежи
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Faceless
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