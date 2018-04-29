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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:06

Оплата смартом реально упрощает жизнь, с отпечтком не нужно вводить пин и ходить всегда с картой. Особенно хорошо у самсунг пей, где идет имитация магнитных карт на старых терминалах.

Безопастность лучше чем у простых карт. Если знать резервный пин, в банкомате все ровно не снять, только купить товары под объективами камер
expert2009
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:48

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

Starikan написав:
  Faceless написав:Из плюсов:
- на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой

Вы все здесь говорите об "успешных и обеспеченных", у которых десяток карт, и которых 1% населения. Для остального населения это (возможно, пока) неактуально, особенно для живущих не в Киеве.

Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).


У нас тут и харьковских "опытных свинорылов" хватает. И как-то не замечал, когда в Харькове бываю, что кафе-пивнушках нет терминалов (бесконтактных и в Киеве немного), почти всегда картой расплачивался.
Смартфон "под рукой" - значит в ближайшем кармане, а не где-то в сумке; да и в руках он намного чаще в принципе, и не только у молодежи
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:55

  yama написав:где не ловит никакая мобильная связь

Для NFC платежей активный интернет не обязателен.
  yama написав:Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово

По сути то же самое происходит и со смартфоном - вы платите посредством авторизации отпечатком пальца. Пин-код запрашивается редко, как правило если система подозревает скомпрометированность операции, ну или в настройках безконтактных платежей вы указали "всегда запрашивать".
Входить в Android Pay не нужно - приложение по сути системное и находится в фоне. На разряд аккумулятора не влияет. Единственное неудобство, что в один момент времени на смартфоне по умолчанию будет работать только одно приложение бесконтактных платежей. Но не вижу в этом проблемы - карточки Привата также привязал к Android Pay.
Есть некоторые вопросы по безопасности использования отпечатков, но с другой стороны и другие методы защиты не имеют 100% надежности. Ведь многие продолжают носить бумажку с пинкодом к карточке в соседнем отделении кошелька или называют его по телефону посторонним лицам...
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:03

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

  yama написав:Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово

Если нет посредника в виде ВАШЕГО смартфона, значит:
- вы загружаете в систему СВОИ отпечатки пальцев, для идентификации вас через платежные терминалы с отпечатком. Это, по вашему, безопаснее?
- вы ограничиваете себя выбором одного счета для оплаты - того, что привязан к отпечатку
- вы вынуждены прикасаться к сканеру отпечатков на платежном терминале, который так же лапают сотни тысяч других людей, включая бомжей, наркоманов и переносчиков кожзаболеваний

Не, спасибо, я лучше свой смартфон поднесу на 15-20 см к терминалу и все
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:21

  Faceless написав:
Starikan написав: Вы все здесь говорите об "успешных и обеспеченных", у которых десяток карт, и которых 1% населения. Для остального населения это (возможно, пока) неактуально, особенно для живущих не в Киеве.
Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).

У нас тут и харьковских "опытных свинорылов" хватает. И как-то не замечал, когда в Харькове бываю, что кафе-пивнушках нет терминалов (бесконтактных и в Киеве немного), почти всегда картой расплачивался.

Я живу в районе студобщаг и вижу, как студиозусы расплачиваются в супермаркете - почти исключительно кешем. И я имел в виду не кафе, а кофейни/пиво и т.п. в цоколях хрущей, в павильончиках 2х3 м, в переходах метро; киоски, да тот же транспорт - везде кеш.

Я-то стараюсь везде платить картами, но у меня их "рабочих" 2 (остальные для расчетов в инете, а кредита меня Приват лишил из-за возраста) и десяток дисконтных карт (всё равно лезть в кошелек или картхолдер), поэтому для меня NFC неактуален.
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