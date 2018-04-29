Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Додано: Нед 20 тра, 2018 11:55

yama написав: где не ловит никакая мобильная связь где не ловит никакая мобильная связь

yama написав: Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово

Для NFC платежей активный интернет не обязателен.По сути то же самое происходит и со смартфоном - вы платите посредством авторизации отпечатком пальца. Пин-код запрашивается редко, как правило если система подозревает скомпрометированность операции, ну или в настройках безконтактных платежей вы указали "всегда запрашивать".Входить в Android Pay не нужно - приложение по сути системное и находится в фоне. На разряд аккумулятора не влияет. Единственное неудобство, что в один момент времени на смартфоне по умолчанию будет работать только одно приложение бесконтактных платежей. Но не вижу в этом проблемы - карточки Привата также привязал к Android Pay.Есть некоторые вопросы поиспользования отпечатков, но с другой стороны и другие методы защиты не имеют 100% надежности. Ведь многие продолжают носить бумажку с пинкодом к карточке в соседнем отделении кошелька или называют его по телефону посторонним лицам...