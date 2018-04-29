Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Faceless написав:Из плюсов: - на смартфоне сразу несколько карт, легко и быстро можно выбрать, с какой оплатить, не надо лезть за кардхолдером или кошельком, а смартфон всегда под рукой
Вы все здесь говорите об "успешных и обеспеченных", у которых десяток карт, и которых 1% населения. Для остального населения это (возможно, пока) неактуально, особенно для живущих не в Киеве.
Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).
У нас тут и харьковских "опытных свинорылов" хватает. И как-то не замечал, когда в Харькове бываю, что кафе-пивнушках нет терминалов (бесконтактных и в Киеве немного), почти всегда картой расплачивался. Смартфон "под рукой" - значит в ближайшем кармане, а не где-то в сумке; да и в руках он намного чаще в принципе, и не только у молодежи
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
yama написав:Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово
По сути то же самое происходит и со смартфоном - вы платите посредством авторизации отпечатком пальца. Пин-код запрашивается редко, как правило если система подозревает скомпрометированность операции, ну или в настройках безконтактных платежей вы указали "всегда запрашивать". Входить в Android Pay не нужно - приложение по сути системное и находится в фоне. На разряд аккумулятора не влияет. Единственное неудобство, что в один момент времени на смартфоне по умолчанию будет работать только одно приложение бесконтактных платежей. Но не вижу в этом проблемы - карточки Привата также привязал к Android Pay. Есть некоторые вопросы по безопасности использования отпечатков, но с другой стороны и другие методы защиты не имеют 100% надежности. Ведь многие продолжают носить бумажку с пинкодом к карточке в соседнем отделении кошелька или называют его по телефону посторонним лицам...
yama написав:Вот убрать карту и платить с помощью отпечатка пальца + ввода пин кода вот это было бы здорово
Если нет посредника в виде ВАШЕГО смартфона, значит: - вы загружаете в систему СВОИ отпечатки пальцев, для идентификации вас через платежные терминалы с отпечатком. Это, по вашему, безопаснее? - вы ограничиваете себя выбором одного счета для оплаты - того, что привязан к отпечатку - вы вынуждены прикасаться к сканеру отпечатков на платежном терминале, который так же лапают сотни тысяч других людей, включая бомжей, наркоманов и переносчиков кожзаболеваний
Не, спасибо, я лучше свой смартфон поднесу на 15-20 см к терминалу и все
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Starikan написав: Вы все здесь говорите об "успешных и обеспеченных", у которых десяток карт, и которых 1% населения. Для остального населения это (возможно, пока) неактуально, особенно для живущих не в Киеве. Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).
У нас тут и харьковских "опытных свинорылов" хватает. И как-то не замечал, когда в Харькове бываю, что кафе-пивнушках нет терминалов (бесконтактных и в Киеве немного), почти всегда картой расплачивался.
Я живу в районе студобщаг и вижу, как студиозусы расплачиваются в супермаркете - почти исключительно кешем. И я имел в виду не кафе, а кофейни/пиво и т.п. в цоколях хрущей, в павильончиках 2х3 м, в переходах метро; киоски, да тот же транспорт - везде кеш.
Я-то стараюсь везде платить картами, но у меня их "рабочих" 2 (остальные для расчетов в инете, а кредита меня Приват лишил из-за возраста) и десяток дисконтных карт (всё равно лезть в кошелек или картхолдер), поэтому для меня NFC неактуален.
Starikan написав:Я живу в районе студобщаг и вижу, как студиозусы расплачиваются в супермаркете - почти исключительно кешем. И я имел в виду не кафе, а кофейни/пиво и т.п. в цоколях хрущей, в павильончиках 2х3 м, в переходах метро; киоски, да тот же транспорт - везде кеш.
Я-то стараюсь везде платить картами, но у меня их "рабочих" 2 (остальные для расчетов в инете, а кредита меня Приват лишил из-за возраста) и десяток дисконтных карт (всё равно лезть в кошелек или картхолдер), поэтому для меня NFC неактуален.
Ну у студиозусов больше кеш от родителей, на стипендию не особо разгуляешься, кредиток тоже не особо дают, так что неудивительно. В Гугл Пей есть возможность загрузить и дисконтные карты, но все не возьмусь опробовать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав: Никуда входить не надо, если платить картой, установленной по умолчанию
Вот вы сами пишите - Картой - единственное число. Ну пусть будет еще одна карта - зарплатная. По моему это выпендреж. Другое дело с тем приложением куда можно кучу карт типа скидочных и членских вносить. Лично я не видел таких людей у которых больше 2-х платежных карт.