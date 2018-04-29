Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Но ведь таким образом нивелируется заявка про то, что данные платежи удобней, если у человека стописят карт
p.s.
я вот допускаю, что у некоего количества есть 10 и более карт. Но, скорей всего все эти карты не исмользуются так часто, как одна иди две (дебетовая и кредитка) при походах на шоппинг.
У самого нет модуля в смартфоне. Заморачиваться покупкой другого смартфона не вижу смысла.
Про пивнушки не скажу, ко кафешки - 90% принимают карты.
то есть капуччино и расплатиться картой - регулярно.
И, да, не Киев, а периферия. Но не Село, а областной центр.
Хотя согласен, картами платит НЕ большинство.