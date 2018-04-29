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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:43

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

  Faceless написав:Никуда входить не надо, если платить картой, установленной по умолчанию


Но ведь таким образом нивелируется заявка про то, что данные платежи удобней, если у человека стописят карт :-)

p.s.
я вот допускаю, что у некоего количества есть 10 и более карт. Но, скорей всего все эти карты не исмользуются так часто, как одна иди две (дебетовая и кредитка) при походах на шоппинг.
У самого нет модуля в смартфоне. Заморачиваться покупкой другого смартфона не вижу смысла.



  Starikan написав:Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).


Про пивнушки не скажу, ко кафешки - 90% принимают карты.
то есть капуччино и расплатиться картой - регулярно.
И, да, не Киев, а периферия. Но не Село, а областной центр.
Хотя согласен, картами платит НЕ большинство.
Востаннє редагувалось justit в Пон 21 тра, 2018 07:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:44

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

Самая основная фишка nfc - это онлайн выпуск/перевыпуск виртуальных карт и загрузка их в смартфон.
Вот находитесь вы в Египте на отдыхе, закончился срок действия карты. Вместо того, чтоб по возврату в Украину топать в отделение, заполнять кучу бумажек, ждать до 2 недель выпуска карты, можно просто нажать пару кнопок в телефоне, и можно дальше использовать карту через смартфон
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:45

Re: Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами

В Привате виртуальную карту нужно ждать 2 недели?
в каком еще банке есть виртуальные карты - не знаю

Упс.
В Укрэксиме есть.
2 недели не нужно. Нужно один поход в отделение, там картонную карту выдают.
Если ничего еще не поменялось у них.
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