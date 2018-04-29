Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...

Додано: Пон 21 тра, 2018 11:29

p_a_l написав: Surfer написав: Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно

А нафига вам 10-ки карт? А нафига вам 10-ки карт?

Что значит нафига ? Даже если пытаюсь отвертеться от очередной карты - не всегда получается. Часть банков выплачивает проценты по депо только на карту - вынужден получать. Далее один только приват. Я пользуюсь счетами в долларах , евро , гривне - учитывая специфическую систему привата - уже только минимум по 2 карты на счет - уни , кдв, чтобы с определенных счетов можно было снимать без комисии. + например для Убера - использовать карту с кред. лимитом , учитывая недавно вылезшие проблеммы с секюрностью, опасно , для убера и подобных операций отдельная карта без кред. лимита. + голдовая карта выпущенная к основной + на один счет подвязанная виза/мастеркард - есть и такая необходимость в ряде случаев. Только для одного привата легко получается с десяток карт , которые находятся в использовании.И это без учета депозитных.Далее, учитывая недавний банкопад , и реальные проблеммы в которые доводилось попадать с не по моей вине заблокированными картами - приходится подстраховываьтся картами в разных банках.Так что десятком - другим карт обрастаешь очень быстро.