Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Faceless написав:Никуда входить не надо, если платить картой, установленной по умолчанию
Но ведь таким образом нивелируется заявка про то, что данные платежи удобней, если у человека стописят карт
p.s. я вот допускаю, что у некоего количества есть 10 и более карт. Но, скорей всего все эти карты не исмользуются так часто, как одна иди две (дебетовая и кредитка) при походах на шоппинг. У самого нет модуля в смартфоне. Заморачиваться покупкой другого смартфона не вижу смысла.
Starikan написав:Смартфон "под рукой" или "в руке" видел только у молодежи, слушающей музычку ))). Они вообще не пользуются картами, ибо в пивнушках-кофейнях (не знаю, как в клубах), как правило, картами не расплачиваются (опять же не Киев, может, там по-другому).
Про пивнушки не скажу, ко кафешки - 90% принимают карты. то есть капуччино и расплатиться картой - регулярно. И, да, не Киев, а периферия. Но не Село, а областной центр. Хотя согласен, картами платит НЕ большинство.
Востаннє редагувалось justit в Пон 21 тра, 2018 07:44, всього редагувалось 1 раз.
Самая основная фишка nfc - это онлайн выпуск/перевыпуск виртуальных карт и загрузка их в смартфон. Вот находитесь вы в Египте на отдыхе, закончился срок действия карты. Вместо того, чтоб по возврату в Украину топать в отделение, заполнять кучу бумажек, ждать до 2 недель выпуска карты, можно просто нажать пару кнопок в телефоне, и можно дальше использовать карту через смартфон
Faceless написав: Никуда входить не надо, если платить картой, установленной по умолчанию
Вот вы сами пишите - Картой - единственное число. Ну пусть будет еще одна карта - зарплатная. По моему это выпендреж. Другое дело с тем приложением куда можно кучу карт типа скидочных и членских вносить. Лично я не видел таких людей у которых больше 2-х платежных карт.
У меня 4 основных, и еще несколько дополнительных. Выбор карты, с которой платить - дело пары кликов. Скидочные тоже можно вносить в то же приложение, но пока не пробовал
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p_a_l написав: Вот вы сами пишите - Картой - единственное число. Ну пусть будет еще одна карта - зарплатная. По моему это выпендреж. Другое дело с тем приложением куда можно кучу карт типа скидочных и членских вносить. Лично я не видел таких людей у которых больше 2-х платежных карт.
Вы преувеличиваете... у меня зарплатная, пенсионная, валютная и кредитка (настроена на оплату коммуналки и связи). Есть еще приватовские КДВ и виртуальная, но я ими не пользуюсь.
Faceless написав: Скидочные тоже можно вносить в то же приложение, но пока не пробовал
Не верю я, что в наших мелких магазинчиках и аптеках, где у меня дисконтные карты, есть возможность платежей со смартфона.
Как я понимаю, для дисконтных не нужен даже терминал, просто карту можно сосканировать со смартфона, и соответственно нет необходимости таскать стопку дисконтных карточек (у меня это отдельно целая визитница). Но насколько оно удобно еще не знаю. Если при платеже смартфоном терминал прямо перед тобой, нужно просто телефон поднести, то с дисконтной хуже, сканер у кассира, давать кассиру свой телефон не собираюсь в принципе. Так что тут не все однозначно радужно. В аптеках кстати в большинстве уже встречаю бесконтактные терминалы
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justit написав:В Привате виртуальную карту нужно ждать 2 недели? в каком еще банке есть виртуальные карты - не знаю
Думаю, со временем все банки начнут выпускать виртуальные карты в любых тарифах. Это быстро, удобно и выгодно не только для клиентов, но и для банков. Банку не нужно печатать саму карту, а клиент может записать карту в любое удобное ему устройство. А потом наличку отменят и все будут платить только по nfc
Surfer написав:Телефон для оплаты это упрощение а не усложнение. Когда у тебя 10-ки карт , нужно помнить пин коды к ним, светить номера/CVV при каждой покупке , что небезопастно
А нафига вам 10-ки карт?
Что значит нафига ? Даже если пытаюсь отвертеться от очередной карты - не всегда получается. Часть банков выплачивает проценты по депо только на карту - вынужден получать. Далее один только приват. Я пользуюсь счетами в долларах , евро , гривне - учитывая специфическую систему привата - уже только минимум по 2 карты на счет - уни , кдв, чтобы с определенных счетов можно было снимать без комисии. + например для Убера - использовать карту с кред. лимитом , учитывая недавно вылезшие проблеммы с секюрностью, опасно , для убера и подобных операций отдельная карта без кред. лимита. + голдовая карта выпущенная к основной + на один счет подвязанная виза/мастеркард - есть и такая необходимость в ряде случаев. Только для одного привата легко получается с десяток карт , которые находятся в использовании. И это без учета депозитных. Далее, учитывая недавний банкопад , и реальные проблеммы в которые доводилось попадать с не по моей вине заблокированными картами - приходится подстраховываьтся картами в разных банках. Так что десятком - другим карт обрастаешь очень быстро.
Surfer написав:Далее один только приват. Я пользуюсь счетами в долларах , евро , гривне - учитывая специфическую систему привата - уже только минимум по 2 карты на счет - уни , кдв, чтобы с определенных счетов можно было снимать без комисии.
Так ведь речь идет исключительно об оплате картами в Украинских магазинах, верно?
Неужто реально, в Сильпо платим Уни, в Ашане КДВ, а в ....