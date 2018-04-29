Surfer написав:
Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях,
То просто пример с потолка был.
Не верю что Вы не поняли.
Пример, намекающий на то, что среднестатический Украинец в Украинских магазинах платит максимум 2-мя разными картами.
Ну и еще треться (возможно) для расчетов в инете (но она вне темы)
А все остальные 15+ карт лежат дома, и собирают, какая %%, а какая пыль
Surfer написав:
и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине
Предположение, что статистика на тему "Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами..." не распространяется на "вне УА" вероятно очень даже велика.
Как считаете?