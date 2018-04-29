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Де найчастіше українці
розраховуються своїми смартфонами...

Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:36

  justit написав:Так ведь речь идет исключительно об оплате картами в Украинских магазинах, верно?

Неужто реально, в Сильпо платим Уни, в Ашане КДВ, а в ....


Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях, и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине - в европах выгоднее пользоваться евро картами в америках - долларовыми ну и так далее.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:56

  Surfer написав:Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях,


То просто пример с потолка был.
Не верю что Вы не поняли.

Пример, намекающий на то, что среднестатический Украинец в Украинских магазинах платит максимум 2-мя разными картами.
Ну и еще треться (возможно) для расчетов в инете (но она вне темы)

А все остальные 15+ карт лежат дома, и собирают, какая %%, а какая пыль :-)


  Surfer написав: и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине


Предположение, что статистика на тему "Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами..." не распространяется на "вне УА" вероятно очень даже велика.
Как считаете?
justit
 
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