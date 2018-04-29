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Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами...
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:36
justit написав:
Так ведь речь идет исключительно об оплате картами в Украинских магазинах, верно?
Неужто реально, в Сильпо платим Уни, в Ашане КДВ, а в ....
Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях, и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине - в европах выгоднее пользоваться евро картами в америках - долларовыми ну и так далее.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:56
Surfer написав:
Вообще ни о чем. Во первых суть разделения на уни и кдв не для того чтобы расплачиваться ими в разных сетях,
То просто пример с потолка был.
Не верю что Вы не поняли.
Пример, намекающий на то, что среднестатический Украинец в Украинских магазинах платит максимум 2-мя разными картами.
Ну и еще треться (возможно) для расчетов в инете (но она вне темы)
А все остальные 15+ карт лежат дома, и собирают, какая %%, а какая пыль
Surfer написав:
и во вторых , что так же очевидно, украинцы используют карты для оплаты не только в Украине
Предположение, что статистика на тему "Де найчастіше українці розраховуються своїми смартфонами..." не распространяется на "вне УА" вероятно очень даже велика.
Как считаете?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 22:44
Какие то у вас обидные представления о среднестатистическом украинце. У меня они другие. Будем отталкиваться от фактов :
за даними Mastercard, 72% українців хотіли б платити за допомогою смартфонів і 37% українців бажають оплачувати свої покупки за допомогою натільних пристроїв (годинники, браслети). кількість оплат цифровими гаманцями з використанням платформи токенізації зросла в Україні у 14 разів.
109% получается , будем считать это пересекающимися подмножествами.
Таким образом, те сильно<28% у которых есть 1,5 карты из которых одна зарплатная делают такие же предположения как вы, но в то же время , как видно, большинство думает иначе. И дело даже не только в количестве карт. Дело в том что это гораздо удобнее вследствии целого ряда причин. Я много лет тому назад хотел покрамсать часть карт под браслеты для оплаты - потому что я четко осознвал удобство этого, - бесхозной чипованной вовремя не нашлось. И так же не имеет значение для какой территории проведены исследования - в Украине или вообще. Карты для того и созданы чтобы ими можно было бы пользоваться везде. Токенизация с описанными даже в этой статье преимуществами - еще удобнее. Это удобно и в Украине, что подтверждают опросы, а для путешествий , где вопросы безопастности и мобильности еще более важны, подобные системы платежей вообще находка, тут и спорить не о чем.
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